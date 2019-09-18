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14:48   18 Сентября 2019
Весь мир

Более десяти человек погибли при взрыве в Афганистане

Более десяти человек погибли при взрыве в Афганистане

Более десяти человек погибли при взрыве в Афганистане. Как сообщает телеканал TOLOnews, также пострадали не менее десятка местных жителей. 

Взрыв прогремел в среду днем у центра электронной выдачи электронных паспортов. Местные власти говорят, что самодельное устройство привел в действие смертник. Перед взрывом в здание пытались прорваться вооруженные люди, но охрана и полицейские не пустили их. Также к ним на подмогу приехали вооруженные силы Афганистана. 

Во вторник, 17 сентября, в провинции Парван во время речи президента, пострадали свыше двух десятков человек. В понедельник, 16 сентября,  при взрыве самодельной бомбы погибли пять человек в провинции Фарах в Афганистане.

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Автор: Ольга Воскресенская
#взрыв #чп #афганистан #весь мир

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