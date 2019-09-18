Более десяти человек погибли при взрыве в Афганистане. Как сообщает телеканал TOLOnews, также пострадали не менее десятка местных жителей.

Взрыв прогремел в среду днем у центра электронной выдачи электронных паспортов. Местные власти говорят, что самодельное устройство привел в действие смертник. Перед взрывом в здание пытались прорваться вооруженные люди, но охрана и полицейские не пустили их. Также к ним на подмогу приехали вооруженные силы Афганистана.

Во вторник, 17 сентября, в провинции Парван во время речи президента, пострадали свыше двух десятков человек. В понедельник, 16 сентября, при взрыве самодельной бомбы погибли пять человек в провинции Фарах в Афганистане.