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14:51   18 Сентября 2019
Россия

Вице-губернатор Петербурга Елин заявил, что Беглов уже изменил город к лучшему

Вице-губернатор Петербурга Елин заявил, что Беглов уже изменил город к лучшему

Александр Беглов, чья церемония инаугурации состоялась в среду в Мариинском дворце, еще до вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга успел многого достичь и повысить качество жизни горожан.

Такое мнение в беседе с изданием iReactor высказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

По его словам, сейчас в Петербурге делается много хорошего, при этом акцент делается на проекты, способные изменить город.

«Первое — создание транспортного каркаса с РЖД, не только дорожного. Это конкретные дела. Вывоз грузового движения надо осуществлять? Надо! Альтернатива подземке в виде наземного метро должна быть? Должна! Транспортная широтная магистраль изменит город? Конечно, она сделает это, как когда-то изменили КАД и ЗСД», — подчеркнул вице-губернатор.

Также Елин добавил, что благотворное влияние начавшихся с приходом Александра Беглова перемен ощущается в городе уже сейчас. Особое внимание он уделил благоустройству, так как жить в красивом городе, приятнее, чем в неблагоустроенном.

«Два глобальных направления очевидны. Это приоритеты, которые появились в Петербурге при новом губернаторе. Реализация программы идет, как наметил Беглов», — заключил политик.

Вице-губернатор Петербурга Елин заявил, что Беглов уже изменил город к лучшему

Напомним: выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в Единый день голосования 8 сентября. Горожанам предстояло выбрать главу региона из трех кандидатов — самовыдвиженца Александра Беглова, который к тому моменту на протяжении восьми месяцев исполнял обязанности губернатора, представителя «Гражданской Платформы» Михаила Амосова, и кандидата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой. По данным Центризбиркома, убедительную победу на выборах, набрав 64,43% голосов избирателей, одержал Александр Беглов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #губернатор #выборы #петербург #беглов #инаугурация

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