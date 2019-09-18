Недовольство россиян потоком мигрантов объяснили конкуренцией

Российские граждане оказались недовольны количеством трудовых мигрантов, работающих в стране. Ограничение их притока поддерживают 72% россиян. В профсоюзе трудящихся мигрантов рассказали, в чем может заключаться причина такого негативного отношения. Об этом сообщает «360».

Глава организации Ренат Каримов уверен, что в Москве профсоюз не сталкивался с каким-либо негативом в отношении граждан из-за рубежа, работающих в России.

При этом он отметил, что ситуация может быть иной в регионах. В том числе и там, где существуют проблемы с трудоустройством и откуда люди в поисках заработка стремятся в столицу. В таких местах, заметил собеседник издания, отношение к мигрантам складывается не самое дружелюбное. Предпочтения работодателей на этот счет объясняются довольно просто.