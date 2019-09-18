Депутат поддержал идею списывать штрафы ГИБДД при банкротстве

Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в среду, 18 сентября, напомнил, когда у людей нет возможности выплачивать кредиты и оплачивать штрафы, тогда они вынужденно проходят процедуру банкротства. По его словам, чаще всего это происходит не по халатности, а из-за потери работы и заработной платы.

«Зарплаты в регионах копеечные. Отношусь к этому с пониманием, так как зарплаты должны быть существенно выше», — сказал депутат.

Процедура банкротства, при которой россиянам разрешат не погашать штрафы ГИБДД, правильная инициатива, продолжил Старовойтов в комментарии «360». Он предположил, что в ближайшее время процедуру банкротства пройдут многие учителя, врачи и другие бюджетники. Если страна разрешит списывать штрафы при банкротстве, тогда тем самым пойдет навстречу россиянам.

Ранее сообщили, что в Бюджетный кодекс готовят поправки, согласно которым россиянам спишут административные штрафы при прохождении процедуры банкротства. Речь, в частности, идет и о штрафах Госавтоинспекции МВД РФ. Соответствующую инициативу уже рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.