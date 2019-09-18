Устинов и другие осужденные за беспорядки на митингах так и не дождались помощи Навального

Блогер Алексей Навальный и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь предсказуемо дали заднюю в отношении фигурантов дел о массовых беспорядках, которые они собственноручно организовали. Представители фонда в социальных сетях обещали своим последователям, что окажут всестороннюю помощь тем, кто посетит незаконные митинги в Москве. Оказалось, врали, сообщает Nation News.

Так, насчет осужденного за причинение вреда здоровью представителя власти Павла Устинова они просто отписались в соцсетях дежурными фразами. Навальный, будучи «юристом», пожертвовал дебоширу целую тысячу рублей. И то, перевод был выполнен как одному из фигурантов дела о массовых беспорядках в столице, а не как последователю, которому он клялся помочь. Что касается Соболь, то она сделала еще меньше.

Можно подумать, что у «либералов» просто нет денег или возможности помочь людям, которые поверили в их сказки. Однако, все не так радужно. Навальный обналичил более семи миллионов рублей с биткоин-кошелька и укатил с семьей в США. Соболь же катается на кабриолете по побережью Кипра.

Представители ФБК в очередной раз повели себя крайне лицемерно. Сначала они призывают людей к нарушению закона, обещая всестороннюю юридическую и финансовую поддержку при необходимости. А в итоге вся «защита» сводится к постам в соцсетях и простой саморекламе для получения денег от западных спонсоров.

Напомним, что Устинов во время задержания на незаконной акции 3 августа в Москве вывихнул плечо сотруднику ОМОН. Этот момент попал на видео. По факту было возбуждено уголовное дело, а 16 сентября суд приговорил его к трем с половиной годам колонии.