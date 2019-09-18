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14:06   18 Сентября 2019
Россия

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский лидер Владимир Путин в среду, 18 сентября, поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По информации Кремля, президент РФ и наследный принц обсудили ситуацию вокруг атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обоюдно настроились продолжать тесную координацию Москвы с Эр-Риядом, чтобы стабилизировать мировые цены на нефть, резюмировали в пресс-службе президента России.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #саудовская аравия #общество

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