Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский лидер Владимир Путин в среду, 18 сентября, поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По информации Кремля, президент РФ и наследный принц обсудили ситуацию вокруг атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии.

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обоюдно настроились продолжать тесную координацию Москвы с Эр-Риядом, чтобы стабилизировать мировые цены на нефть, резюмировали в пресс-службе президента России.