Эксперт рассказал, как при Беглове Петербург заблистает на всю Европу

Политолог Марат Баширов рассказал, как при губернаторе Александре Беглове Санкт-Петербург заблистает на всю Европу. По словам эксперта, Беглов не будет тратить время на раскачку, так как уже имеет опыт и давно включился в процесс работы по развитию города.

Баширов уверен, что Александр Беглов знает всю ситуацию в городе и практически сразу сформировал свою команду. По мнению политолога, он является лучшим губернатором за все время существования современной России. Это связано с тем, что Беглов имеет опыт и понимание работы системы власти в стране, уточняет ФАН.

По словам политолога, губернатору легко удастся защищать средства в рамках национальных проектов благодаря хорошо подготовленной команде, которая способна готовить обоснования для того, чтобы получить федеральное финансирование. Также Баширов уверен, что Беглову удастся решать своими силами текущие городские вопросы. По его прогнозам, Санкт-Петербург вскоре станет равным Москве по бюджету и инвестиционной привлекательности.

Политолог Марат Баширов говорит, что уже сейчас Санкт-Петербург является визитной карточкой страны, но в скором времени градостроительная политика города будет развиваться еще активнее. По мнению эксперта, если Беглов сможет решить проблему приспособления старых здания для современного использования, то Санкт-Петербург заблистает на всю Европу.

В среду, 18 сентября, в Санкт-Петербург состоялась церемония инаугурации губернатора Александра Беглова. Мероприятие прошло в Большом зале Мариинского дворца. На церемонии Беглов поблагодарил жителей города за доверие. Ранее эксперт рассказал, почему с программой Беглова Петербург станет мегаполисом мирового уровня.