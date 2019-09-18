Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»
Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

 Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

Роскосмос обнародовал стоимость новой российской ракеты с метановым двигателем

 Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»

Мужчина погиб на станции московского метро «Боровицкая»
Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

 Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

США подозревают КНДР в производстве ядерного оружия

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН

Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
18:01   18 Сентября 2019
Россия

Выгораживающие Устинова либералы демонстрируют майдановские методы, считает Матвейчев

Выгораживающие Устинова либералы демонстрируют майдановские методы, считает Матвейчев

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что российские либералы демонстрируют свою клановость давлением на суд после приговора актеру Павлу Устинову. По его словам, это все майдановские методы, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Российские либералы и примкнувшие к ним артисты демонстрируют типично майдановские методы – они пытаются подменить толпой следствие, суд и само государство», — считает Матвейчев.

Актеры пытаются выгородить своего, говоря, что Устинов должен быть освобожден, поскольку артист. Государство, подчеркнул эксперт, выше кланов и групп. Оно призвано защищать общенародные интересы и правопорядок. Закон един для всех.

Устинов

Также Матвейчев заявил, что Устинов не просто так привлек своим поведением полицейских. Во время задержания он сопротивлялся и даже травмировал росгвардейца.

«То есть говорить о невиновности этого человека не приходится в принципе – все его действия были вполне осознанны и нарушали закон», — сказал профессор.

Напомним, Устинова осудили на 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции в ходе несанкционированной акции 3 августа. При задержании актер оказал сопротивление, вывихнув плечо сотруднику правопорядка Александру Лягину. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#суд #москва #митинг #устинов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...