Выгораживающие Устинова либералы демонстрируют майдановские методы, считает Матвейчев

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что российские либералы демонстрируют свою клановость давлением на суд после приговора актеру Павлу Устинову. По его словам, это все майдановские методы, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Российские либералы и примкнувшие к ним артисты демонстрируют типично майдановские методы – они пытаются подменить толпой следствие, суд и само государство», — считает Матвейчев.

Актеры пытаются выгородить своего, говоря, что Устинов должен быть освобожден, поскольку артист. Государство, подчеркнул эксперт, выше кланов и групп. Оно призвано защищать общенародные интересы и правопорядок. Закон един для всех.

Также Матвейчев заявил, что Устинов не просто так привлек своим поведением полицейских. Во время задержания он сопротивлялся и даже травмировал росгвардейца.

«То есть говорить о невиновности этого человека не приходится в принципе – все его действия были вполне осознанны и нарушали закон», — сказал профессор.

Напомним, Устинова осудили на 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции в ходе несанкционированной акции 3 августа. При задержании актер оказал сопротивление, вывихнув плечо сотруднику правопорядка Александру Лягину.