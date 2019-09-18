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14:23   18 Сентября 2019
Весь мир

Этап российско-белорусских учений «Щит Союза-2019» стартовал в Нижегородской области

Этап российско-белорусских учений «Щит Союза-2019» стартовал в Нижегородской области

Основной этап совместных оперативных учений России и Белоруссии «Щит Союза - 2019» с участием военнослужащих двух стран стартовал в среду 18 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, российские и белорусские военнослужащие в ходе основного этапа учений будут отрабатывать отражение наступление превосходящих сил противника и проведение контратаки.

Кроме того, на финальном этапе запланировано применение танковых и вертолетных засад, проведение  высадки тактических воздушных десантов, массированных огневых ударов, огневого поражения условного противника методом «карусель» и нестандартных тактических методов ведения боевых действий.

Участие в финальном этапе учений примут военнослужащие танковых, мотострелковых, артиллерийских, авиационных, инженерных и разведывательных подразделений – всего порядка 12 тысяч человек. При этом будут задействованы БТР-82А, БМП-2, танки Т-72Б3, ЗПРК «Тунгуска» и «Стрела», РСЗО «Смерч», артиллерийские установки «Гвоздика» и «Мста-С», а также самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ – всего 950 единиц военной техники.

Этап российско-белорусских учений «Щит Союза-2019» стартовал в Нижегородской области

Совместными оперативными учениями «Щит Союза-2019» руководят генерал-полковник Александр Журавлев и глава Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии оборонного ведомства, заявил, что учения «Щит Союза - 2019» являются плановыми и не направлены против каких-либо третьих лиц.

«Еще раз напомню, что учения «Щит Союза-2019» носят плановый, исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран», - подчеркнул министр.

По словам Шойгу, в рамках подготовки совместных российско-белорусских военных учений было запланировано и проведено более трех тысяч мероприятий боевой и оперативной подготовки.

Этап российско-белорусских учений «Щит Союза-2019» стартовал в Нижегородской области

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Автор: Александр Люблинский
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