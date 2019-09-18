Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России. По его словам, это нововведение абсурдное, а сама идея - несбыточная.

Миронов заявил, что с таким же успехом можно обсуждать введение сиесты в России на государственном уровне. По мнению политика, работодателям нужно будет принимать новых сотрудников и увеличивать штат рабочих. Миронов говорит, что этого не смогут себе позволить школы, больницы и многие другие организации. Политик уверен, что это не только поспособствует решению проблемы с дефицитом кадров, но и усугубит ее. Миронов напомнил, что российским медицинским учреждениям не хватает более 25 тысяч врачей.

По мнению лидера «Справедливой России», идея о четырехдневной рабочей неделе невыполнимая, к тому же, ни в одной стране ранее не сокращали рабочую неделю официально во всех организациях, говорит политик. Миронов также заявил, что нужно перенимать опыт почасовой оплаты труда.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о готовности региона перейти на четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента.