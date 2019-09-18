Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в разработке ракетных технологий и орбитальной группировки космических аппаратов.

Если Анкара посчитает необходимым для себя создать подобные технологии, Роскосмос готов помогать двигателями, передачей определенных технологий.

«Мы могли бы поставить отдельные комплектующие к некоторым турецким проектам, например двигатели, системы управления и многое другое. Мы не видим здесь серьезных ограничений, и в этом плане Турция может рассчитывать на поддержку России», — сказал Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что космос связан с безопасностью страны. Поскольку у Турции непростые соседи, для нее этот вопрос особенно актуален. Для Анкары было бы выгодно сотрудничество с Москвой в этой связи.