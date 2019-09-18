Эксперт уверен, что с программой Беглова Петербург станет мегаполисом мирового значения

Избрание Александра Беглова губернатором Санкт-Петербурга стало важнейшим событием не только для самой Северной столицы, но и для всей России, заявил директор Института государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с «Экономикой сегодня».

Напомним, что в среду, 18 сентября, избранный глава официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Мариинском дворце. Он стал четвертым губернатором Петербурга, ведь ранее эту должность занимали Георгий Полтавченко, Валентина Матвиенко и Владимир Яковлев. Что касается Анатолия Собчак, то он был именно мэром.

Собеседник издания отметил, что у каждого из градоначальников был собственный взгляд на развитие вверенной территории, а Беглов не станет исключением.

«Нельзя говорить о том, что Беглов в чем-то будет копировать кого-то из своих предшественников, тем более, это видно по его губернаторской программе, где перед Санкт-Петербургом ставятся совершенно новые и принципиально иные задачи, чем раньше. Вне сомнения, что Беглов будет руководить городом самостоятельно и только так, как он сам это видит», — уверен Солонников.

Новый губернатор указал, что городу на Неве необходимы качественный прорыв и быстрое развитие. Все проблемы, которые накопились за последнее десятилетие, постепенно решаются. Его программа стала для Петербурга действительно новаторской. «Четыре кита», на которых она базируется, звучат как город открытый, социальный, комфортный и умный.

«На самом деле, отдельное именование направлений не так важно. Программу можно разбирать на четыре блока, пять блоков или написать единый связный текст. В конечном счете, важно то, как все это будет реализовано», — заметил эксперт.

Понятие «четыре кита» важно для удобства петербуржцев, это, по сути, основные акценты, на которые ориентирован градоначальник.

«Если же говорить о содержании программы Беглова, то перед нами план развития Санкт-Петербурга, как мегаполиса в переходе от индустриального к постиндустриальному режиму экономического развития», — сказал Солонников.

По его словам, подобные программы характерны для Европы, окном в которую и задумывался Петербург основателем Петром Великим. Как ни странно, сам город уже подстроился под направление, взятое Бегловым. Поэтому сейчас крайне важна его реализация.