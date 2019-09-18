Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

 Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

 Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов
Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

Минпросвещения назвало востребованным навыком знание иностранного языка

 Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября

Путин проведет заседание ВПК в Ижевске 19 сентября
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

Власти Индии одобрили запрет на электронные сигареты

 Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов

Ученые рассказали, как можно легко защититься от инфарктов и инсультов
14:04   18 Сентября 2019
Россия

Эксперт уверен, что с программой Беглова Петербург станет мегаполисом мирового значения

Эксперт уверен, что с программой Беглова Петербург станет мегаполисом мирового значения

Избрание Александра Беглова губернатором Санкт-Петербурга стало важнейшим событием не только для самой Северной столицы, но и для всей России, заявил директор Института государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с «Экономикой сегодня».

Напомним, что в среду, 18 сентября, избранный глава официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Мариинском дворце. Он стал четвертым губернатором Петербурга, ведь ранее эту должность занимали Георгий Полтавченко, Валентина Матвиенко и Владимир Яковлев. Что касается Анатолия Собчак, то он был именно мэром.

Собеседник издания отметил, что у каждого из градоначальников был собственный взгляд на развитие вверенной территории, а Беглов не станет исключением.

«Нельзя говорить о том, что Беглов в чем-то будет копировать кого-то из своих предшественников, тем более, это видно по его губернаторской программе, где перед Санкт-Петербургом ставятся совершенно новые и принципиально иные задачи, чем раньше. Вне сомнения, что Беглов будет руководить городом самостоятельно и только так, как он сам это видит», — уверен Солонников.

Новый губернатор указал, что городу на Неве необходимы качественный прорыв и быстрое развитие. Все проблемы, которые накопились за последнее десятилетие, постепенно решаются. Его программа стала для Петербурга действительно новаторской. «Четыре кита», на которых она базируется, звучат как город открытый, социальный, комфортный и умный.

Эксперт уверен, что с программой Беглова Петербург станет мегаполисом мирового значения

«На самом деле, отдельное именование направлений не так важно. Программу можно разбирать на четыре блока, пять блоков или написать единый связный текст. В конечном счете, важно то, как все это будет реализовано», — заметил эксперт.

Понятие «четыре кита» важно для удобства петербуржцев, это, по сути, основные акценты, на которые ориентирован градоначальник.

«Если же говорить о содержании программы Беглова, то перед нами план развития Санкт-Петербурга, как мегаполиса в переходе от индустриального к постиндустриальному режиму экономического развития», — сказал Солонников.

Эксперт уверен, что с программой Беглова Петербург станет мегаполисом мирового значения

По его словам, подобные программы характерны для Европы, окном в которую и задумывался Петербург основателем Петром Великим. Как ни странно, сам город уже подстроился под направление, взятое Бегловым. Поэтому сейчас крайне важна его реализация.

«Особенно, если мы хотим, чтобы Санкт-Петербург стал успешным и современным мегаполисом», — заключил Солонников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#петербург #программа #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...