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13:44   18 Сентября 2019
Россия

Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося

Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося

Мать избитой девочки из Ингушетии, которой пришлось ампутировать часть руки, впервые после случившегося встретилась с дочерью в больнице. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой в среду, 18 сентября.

Отмечается, что девочка была рада видеть мать, обнимала ее и просила, чтобы та больше не уходила. Женщина крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала, говорится в сообщении.

«Самое главное, мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу», — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Кузнецова отметила, что закон не препятствует встречам мамы с девочкой в больнице. Женщина попросила помочь вернуть ей дочь. По словам омбудсмена, ребенок продолжит лечение в больнице, ее дальнейшую судьбу решат позже.

Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося

Напомним, 4 июля в детскую больницу Назрани привезли девочку 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позже юную пациентку транспортировали в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

6 июля суд в Ингушении арестовал тетю избитой девочки. Как сообщал СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без документов об установлении опеки.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#кузнецова #ингушентия

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