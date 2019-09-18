Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося

Мать избитой девочки из Ингушетии, которой пришлось ампутировать часть руки, впервые после случившегося встретилась с дочерью в больнице. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой в среду, 18 сентября.

Отмечается, что девочка была рада видеть мать, обнимала ее и просила, чтобы та больше не уходила. Женщина крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала, говорится в сообщении.

«Самое главное, мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу», — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Кузнецова отметила, что закон не препятствует встречам мамы с девочкой в больнице. Женщина попросила помочь вернуть ей дочь. По словам омбудсмена, ребенок продолжит лечение в больнице, ее дальнейшую судьбу решат позже.

Напомним, 4 июля в детскую больницу Назрани привезли девочку 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позже юную пациентку транспортировали в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

6 июля суд в Ингушении арестовал тетю избитой девочки. Как сообщал СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без документов об установлении опеки.