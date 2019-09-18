Запасы газа в России достигают 73 триллионов кубометров

Общий запас газа в России составляет 73 триллиона кубометров, сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на Тюменском нефтегазовом форуме 18 сентября.

Он отметил, что в это число входит газ всех категорий.

«По объемам добычи мы делим первую строчку только с США», — добавил министр.

Напомним, что добыча этого природного ресурса в прошлом году увеличилась примерно на пять процентов, достигнув показателя в 725 миллиардов кубометров. Это стало рекордом за последние 18 лет.

Ранее заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия должна обеспечить максимум собственного газа на мировом рынке в условиях сланцевого бума в США. На форуме подняли тему о сланцевом газе американцев. Замминистра отметил, что это стало новой реальностью и нет смысла на это сетовать.

Вместе с тем, он напомнил, что газ не вечен. Возможно, он продержится дольше нефти, так что ближайшие 50–70 лет ресурс останется ключевой частью экономики и энергетики всей планеты.