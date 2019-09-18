Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

 Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося

Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

 Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок

Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок
Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

 Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося

Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

 Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок

Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок
13:24   18 Сентября 2019
Россия

Запасы газа в России достигают 73 триллионов кубометров

Запасы газа в России достигают 73 триллионов кубометров

Общий запас газа в России составляет 73 триллиона кубометров, сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на Тюменском нефтегазовом форуме 18 сентября.

Он отметил, что в это число входит газ всех категорий.

«По объемам добычи мы делим первую строчку только с США», — добавил министр.

Напомним, что добыча этого природного ресурса в прошлом году увеличилась примерно на пять процентов, достигнув показателя в 725 миллиардов кубометров. Это стало рекордом за последние 18 лет.

Запасы газа в России достигают 73 триллионов кубометров

Ранее заместитель главы министерства энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия должна обеспечить максимум собственного газа на мировом рынке в условиях сланцевого бума в США. На форуме подняли тему о сланцевом газе американцев. Замминистра отметил, что это стало новой реальностью и нет смысла на это сетовать.

Вместе с тем, он напомнил, что газ не вечен. Возможно, он продержится дольше нефти, так что ближайшие 50–70 лет ресурс останется ключевой частью экономики и энергетики всей планеты. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#газ #минприроды #кобылкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...