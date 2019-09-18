Мощный взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около государственного центра по выдаче электронных удостоверений личности.

Перед тем, как произошел взрыв, здание пыталась атаковать группа вооруженных людей, но охранники и полиция сумели дать отпор, и преступники не смогли войти в здание. Сейчас на месте продолжается противостояние сил, в центр города съезжаются полицейские и афганские силовики. Есть ли пострадавшие в результате взрыва, пока неизвестно.

Накануне взрыв произошел в одной из провинций Афганистана во время речи президента, пострадали более 20 человек. В понедельник пятеро местных жителей погибли при взрыве самодельной бомбы в афганской провинции Фарах.