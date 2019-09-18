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13:20   18 Сентября 2019
Общество

Жители Серпухова остались без воды в связи с прорывом трубы

Жители Серпухова остались без воды в связи с прорывом трубы

Представитель администрации городского округа в среду, 18 сентября, сообщил, что жители подмосковного Серпухова остались без воды в связи с аварией на водопроводе. По его словам, на центральном водопроводе действительно произошла авария, поэтому жители Серпухова не получают воду.

Подрядная организация при проведении земляных работ повредила центральный городской водопровод. Сотрудники МУП «Водоканал-Сервис» проводят аварийно-восстановительные работы. Повредили трубу диаметром 700 мм. По словам представителя МУП «Водоканал-Сервис», нужно спустить воду из труб, чтобы уменьшить давление.  

Рабочая бригада продолжает в оперативном порядке устранять проблему. Сразу после опорожнения трубопровода от воды ликвидируют участок прорыва. Питьевую воду подадут во второй половине дня. Население Серпухова превышает 124 тысячи человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#авария #общество #серпухов #водопровод

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