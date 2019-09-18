Рогозин заявил, что РФ продает США ракетные двигатели втридорога

Американцы покупают в России ракетные двигатели по завышенной цене. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова в Санкт-Петербурге.

«Почему американцы возвращают ступени? Потому что они этот двигатель покупают втридорога. Они у нас покупают эти двигатели. У нас эти двигатели в производстве недорогие», — заметил глава госкорпорации.

Российская сторона поставляет в Соединенным Штатам двигатели РД-181 и РД-180 для ракет Antares и Atlas-5 соответственно. В возвращаемых ракетах SpaceX и Blue Origin американцы используют двигатели собственного производства.

На сегодняшний день американские ракеты-носители Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180 выполнили 85 полетов. Первый РД-180 в США из РФ поставили еще в 1999 году.