Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Таудера, который сейчас находится в столице Испании на ежегодной встрече с общиной Сант-Эгидио, заявил о необходимости начать бороться с отсутствием безопасности и начать разоружать вооруженные группировки.

Слова главы государства в среду приводит издание Vatican News.

Как сообщается, 38-ое собрание общины Сант-Эгидио проходит под темой «Мир без границ». Участие во встрече принимают 300 религиозных лидеров, а также множество политиков и общественных деятелей. До сих пор 80% территории ЦАР находится под контролем повстанцев. Приехав в Мадрид на встречу, Фостен-Арканж Таудера выразил надежду на то, что община продолжит поддерживать ЦАР на пути к мирной жизни.

По словам президента ЦАР, работа по выводу страны из кризиса продолжается, было подписано соглашение, которое вызвало большие надежды среди мирного населения.

«Если в ЦАР будет мир, этот мир будет распространяться и вокруг Центральноафриканской Республики», - подчеркнул он.

В заключение он напомнил, что в Центральноафрирканской республике до сих пор остается множество вооруженных группировок, разоружение которых является главной задачей.