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13:16   18 Сентября 2019
Весь мир

Российские военные выдали сирийским ученицам школьные принадлежности

Российские военные выдали сирийским ученицам школьные принадлежности

Российские военнослужащие выдали сирийским школьникам наборы для учебы. Гуманитарная акция прошла в городе Дума, пишет Федеральное агентство новостей.

Сотрудники Центра примирения враждующих сторон в Сирии выдали 800 портфелей ученицам школы для девочек имени Хауля Бинт Аль Азуар. Учителям достались 100 наборов одежды. Также школе передали 12 спортивных мячей для уроков физкультуры.

Традиционно в акции участвовали российские врачи. Они оказали помощь нуждающимся в мобильных госпиталях.

Дума последней среди других населенных пунктов Восточной Гуты вернулась под контроль Сирийской арабской армии (САА). Ее освобождение ознаменовало полную зачистку региона от террористов.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #сирия #гумпомощь #школы

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