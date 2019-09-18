Российские военные выдали сирийским ученицам школьные принадлежности

Российские военнослужащие выдали сирийским школьникам наборы для учебы. Гуманитарная акция прошла в городе Дума, пишет Федеральное агентство новостей.

Сотрудники Центра примирения враждующих сторон в Сирии выдали 800 портфелей ученицам школы для девочек имени Хауля Бинт Аль Азуар. Учителям достались 100 наборов одежды. Также школе передали 12 спортивных мячей для уроков физкультуры.

Традиционно в акции участвовали российские врачи. Они оказали помощь нуждающимся в мобильных госпиталях.

Дума последней среди других населенных пунктов Восточной Гуты вернулась под контроль Сирийской арабской армии (САА). Ее освобождение ознаменовало полную зачистку региона от террористов.