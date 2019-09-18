Член ОП РФ посочувствовал Устинову, которого приговорили к тюрьме организаторы беспорядков

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ (ОП РФ) Михаил Аничкин посочувствовал начинающему актеру Павлу Устинову за то, что незаконные митинги, в которые его втянула оппозиции, обернулись для него 3,5 годами лишения свободы. Такой срок судья назначил артисту за вывих плеча росгвардейца.

«Он повелся на некие уговоры. Получается, что все, кто призывал к подобный действиям, они сейчас находятся очень далеко. С ними ничего не произошло, ничего не случилось. А людей, которых подставили, их получается подставили под закон», — сказал «Политике Сегодня» Аничкин.

Член ОП РФ напомнил, что незаконно само участие в беспорядках.

«И когда люди выходят на [незаконные] протестные акции — законом это запрещено. Государство всегда будет выполнять функции по охране общественного порядка», — полагает политик.

Устинов, если он действительно был участником, выйдя 3 августа в центр Москвы взял на себя ответственность не только за себя, но и за окружающих мирных граждан, которые могли пострадать от толпы «оппозиционеров», добавил Аничкин.

«Если Устинов не был причастен к этой акции, задержан совершенно случайно — это одно, но опять-таки случайно-не случайно — факт нанесения им вреда сотруднику Росгвардии зафиксирован», — напомнил собеседник агентства.

Устинова, вывихнувшего плечо омоновцу на незаконном митинге в Москве 3 августа, к трем с половиной годам колонии приговорил Тверской суд города Москвы в понедельник, 16 сентября. Обвинение просило 6 лет лишения свободы.

Законные и незаконные акции в Москве в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, снятых с выборов из-за подписей «мертвых», злоупотреблений служебным положением и проблем с заграничной недвижимостью, шли с середины июля, при активной поддержке иностранных структур. В Госдуме и Совете Федерации расследуют вмешательство в выборы в России со стороны как дипмиссий, так и иностранных СМИ.

Одни из тех, кто призывал к беспорядкам 3 августа - блогер Алексей Навальный сейчас в США, помогает дочери поступить в кузницу кадров частной разведки - Стэнфорд, а его любовница, по оценке главы ЛДПР Владимира Жириновского, Любовь Соболь - день оглашения приговора Устинову встретила на Кипре.