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13:00   18 Сентября 2019
Россия

Россия стала четвертой в списке стран-поставщиков мигрантов

Россия стала четвертой в списке стран-поставщиков мигрантов

Россия стала четвертой в списке стран-поставщиков мигрантов, таковы данные исследования ООН. 

Список стран возглавила Индия, 18 миллионов выходцев из которой живут за рубежом. На втором месте Мексика, граждане этой страны в количестве 12 миллионов человек также проживают в других странах. Тройку лидеров по происхождению мигрантов замыкает Китай с 11 миллионами человек. Из России в других странах проживают 10 миллионов человек, из Сирии - восемь миллионов граждан. 

При этом результаты исследования говорят, что треть всех мигрантов в мире - это представители лишь десяти стран планеты. По оценке ООН, в 2019 году число мигрантов достигло 272 миллиона человек по всему миру. Девять лет назад мигрантов было на 51 миллион человек меньше. Международные мигранты составляют три с половиной процента населения планеты. 

Самое большое количество мигрантов принимают Соединенные Штаты, далее идет Германия и Саудовская Аравия. Стоит отметить, что Россия также входит в число стран, принимающих мигрантов. Таковых в нашей стране числится 12 миллионов человек. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мигранты #общество

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