Россия стала четвертой в списке стран-поставщиков мигрантов, таковы данные исследования ООН.

Список стран возглавила Индия, 18 миллионов выходцев из которой живут за рубежом. На втором месте Мексика, граждане этой страны в количестве 12 миллионов человек также проживают в других странах. Тройку лидеров по происхождению мигрантов замыкает Китай с 11 миллионами человек. Из России в других странах проживают 10 миллионов человек, из Сирии - восемь миллионов граждан.

При этом результаты исследования говорят, что треть всех мигрантов в мире - это представители лишь десяти стран планеты. По оценке ООН, в 2019 году число мигрантов достигло 272 миллиона человек по всему миру. Девять лет назад мигрантов было на 51 миллион человек меньше. Международные мигранты составляют три с половиной процента населения планеты.

Самое большое количество мигрантов принимают Соединенные Штаты, далее идет Германия и Саудовская Аравия. Стоит отметить, что Россия также входит в число стран, принимающих мигрантов. Таковых в нашей стране числится 12 миллионов человек.