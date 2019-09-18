Польша отказала депутату из Крыма в визе для участия в совещании ОБСЕ

Депутат парламента Республики Крым, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов заявил, что Польша отказа ему в визе для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Об этом пишут РИА Новости в среду, 18 сентября. Депутат хотел выступить на площадке ОБСЕ с докладом о развитии системы образования Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией.

«Мне непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ. Польская сторона лишила, в том числе представителя коренного народа Крыма, выступить и донести свою позицию», —поделился Якубов.

Депутат отметил, что с момента вступления Крыма в состав РФ местный вуз получил беспрецедентную поддержку, которой не было при Украине. По словам Якубова, в Крыму развивают и поддерживают все три признанных госязыка, в том числе крымско-татарский и украинский.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно».