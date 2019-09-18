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13:21   18 Сентября 2019
Россия

Посольство РФ в Афганистане опровергло слухи СМИ о помощи Москвы талибам*

Посольство РФ в Афганистане опровергло слухи СМИ о помощи Москвы талибам*

Российское посольство в Афганистане назвало спекуляциями и вбросом сообщения местных масс-медиа о помощи России «Талибану» (запрещено в РФ). Об этом дипмиссия написала на странице в Facebook в среду, 18 сентября.

«Посольство России в Кабуле обратило внимание на появление в афганской прессе очередных безосновательных обвинений России в оказании помощи ДТ», — говорится в сообщении 

Ранее газета «Хевад» на языке пушту публиковала статью «Талибы из Дохи тайно прибыли в Москву». В статье говорилось, что Россия существенно помогает талибам*. Также в материале указывалось о неких документов о вывозе талибских вооружений на ремонт в Таджикистан из провинции Кундуз.

В этот же день, 15 сентября, на сайте газеты «Этелаат-е Руз» появилась еще одна антироссийская статья: «Россия — главный выгодоприобретатель от срыва американо-талибских переговоров».

Ранее  Washington Post, со ссылкой на источники писала, что американский лидер Дональд Трамп решил отменить встречу с лидерами «Талибана» и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявил, что Москва надеется на возобновление диалога между США и талибами* и скорейшего заключеняе соглашения между ними.

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено в России

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Автор: Арсений Аскольский
#афганистан #талибан

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