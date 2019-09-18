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13:02   18 Сентября 2019
Россия

России нужно дать рынку максимум газа в условиях сланцевого бума в США

России нужно дать рынку максимум газа в условиях сланцевого бума в США

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в среду, 18 сентября, в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме заявил, что сланцевый газ из США уже стал новой реальностью, на которую нет смысла сетовать, поэтому цель РФ  — обеспечить максимум российского газа на рынке. По его словам, подняли тему, что американский сланцевый газ существенно давит на рынок​​.

«Мне кажется, что нет смысла, условно, на это сетовать, это нужно принять и понимать, что это и есть будущее», — сказал Сорокин.

Замминистра энергетики РФ считает, что век газа тоже не вечен, возможно, чуть дольше нефти, но 50–70 лет газ точно будет одним из основных столпов мировой экономики. Сорокин подчеркнул, что на рынке должно быть максимум российского газа.

«Я считаю, что мы должны оглядываться на то, что происходит в мире, но при этом мы должны исходить из тезисов, что должен быть наш газ рынке», — добавил заместитель главы Минэнерго РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #газ #минэнерго

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