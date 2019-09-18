Суд освободил участника незаконной акции 27 июля Губайдулина под подписку о невыезде

Участника массовых беспорядков в Москве 27 июля Айдара Губайдулина отпустили из СИЗО под подписку о невыезде и с запретом на определенные действия. Суд тем самым удовлетворил просьбу государственного обвинителя.

Ранее столичный суд заявил, что обвинение программиста в применение насилия по отношению к представителю власти не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Напомним, что на незаконном митинге Губайдулин бросил в полицейского пластиковую бутылку и достал газовый баллончик. В его квартире прошли обыски, а 9 августа Басманный суд арестовал его на два месяца за участие в массовых беспорядках. Сам обвиняемый не признает вины.

Его защита подала апелляцию на изменение меры пресечения на домашний арест, а родственники готовы были внести миллион рублей залога. 21 августа прошение отклонили и оставили его под стражей без изменения срока — до 9 октября.

Губайдулин стал 11-м фигурантом по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия против полицейских. Среди них также значится Евгений Коваленко, который бросил в сотрудника правоохранительных органов урну и признал вину.

Организаторами несанкционированной акции выступили экс-кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы из-за большого числа поддельных подписей. Стоит отметить, что они обещали своим единомышленникам юридическую помощь при задержании. Но после того, как, в частотности по их вине, люди угодили за решетку, «оппозиция» резко забыла о сказанном.