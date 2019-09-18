Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Турции подключиться к проекту по использованию Байконура, который реализует РФ и Казахстан. По его словам, Турция могла бы выводить свои космические аппараты с Байконура при помощи ракет Роскосмоса.

Он отметил, что ничего не нужно будет делать на территории Турции, этот проект полностью можно реализовать на территории космодрома Байконур. По словам Рогозина, таким образом проект был бы реализован тремя странами. Россия бы содействовала в передаче технологий, Турция занималась организацией пусков, а Казахстан предоставил бы космодром для запусков. По мнению Дмитрия Рогозина, это стало бы отличной перспективой.

На минувшей неделе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал подробности о попытке проникновения неизвестных людей на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.