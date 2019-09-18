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12:39   18 Сентября 2019
Общество

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Представитель министерства финансов республики в среду, 18 сентября, сообщил, что белорусские власти намерены сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется выработкой предложений по теме единого налогового кодекса Союзного государства, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках поручений правительства республика создаст комиссию из заинтересованных ведомств и представителей бизнеса, чтобы подготовить предложения в рамках обсуждения единого Налогового кодекса Белоруссии и РФ.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились создать рабочую группу, чтобы урегулировать проблемные вопросы интеграции. Позже Белоруссия и РФ обменялись предложениями по сотрудничеству.

Ранее в республике отмечали, что Минск и Москва договорились не только разработать унифицированное законодательство к середине 2020 года, но и запустить на единых правилах рынки нефти и газа, промышленной продукции, сельхозпродукции. В пятницу, 6 сентября, в Горках премьер-министры стран парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 «дорожной карты».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #белоруссия #налоговый кодекс #союзное государство

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