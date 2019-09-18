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12:51   18 Сентября 2019
Весь мир

Сирийцы в Алеппо вышли на митинг против США

Сирийцы в Алеппо вышли на митинг против США

Массовые акции протеста против незаконного военного присутствия американских и турецких войск в Сирии прошли в городе Алеппо.

Как сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей, участники демонстрации собрались в студенческом городке одного из городских университетов – в акции принимали участие студенты и преподаватели, к ним присоединились представители партии «Баас».

Митингующие требовали, чтобы территорию Сирии покинули военные подразделения США и Турции. Затем демонстранты перешли на центральную площадь города Саадалла аль-Джабри, и акция протеста стала по-настоящему масштабной. На митинг вышли представители духовенства, взрослые жители Алеппо и школьники – в общей сложности более 2,5 тысяч человек.  

Сирийцы в Алеппо вышли на митинг против США

До позднего вечера участники акции скандировали главный лозунг митинга «США, прочь из Сирии!», а также требовали уважения к суверенитету своей страны от иностранных интервентов и напоминали о необходимости следовать принципу территориальной целостности САР.

По словам участников демонстрации – студентов университета Алеппо, которые пообщались с корреспондентом ФАН, их цель напомнить всему миру о том, что судьбу Сирии должны решать сами сирийцы – без агрессивного и разрушительного вмешательства других государств, которые не были приглашены к сотрудничеству Дамаском. Они подчеркнули, что любые действия Турции и Соединенных Штатов в их стране являются незаконными.

Сирийцы в Алеппо вышли на митинг против США

Напомним: ранее Вашингтон и Анкаре заключили между собой соглашение о формировании вдоль северной границы Сирии за рекой Евфрат так называемой «безопасной зоны», что вызвало справедливое возмущение и у легитимных властей САР и у граждан страны. Сирийское Министерство иностранных дел заявило, что подобные договоренности являются нападением на их суверенитет.

Однако американцы и турки, несмотря на протесты сирийской стороны, уже начали совместное патрулирование территории на окраинах провинций Хасака и Ракка.

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Автор: Александр Люблинский
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