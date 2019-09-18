Ученые из США смоделировали последствия ядерной войны между Россией и Штатами

Американские ученые из Принстонского университета разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США. Согласно подсчетам, в первые часы военных действий могут погибнуть более 90 миллионов человек.

В сети появился четырехминутный ролик, который демонстрирует модель ядерного противостояния между США и Россией.

Согласно сценарию, в начале конфликта вооруженные силы обеих стран используют обычное оружие, но затем Россия наносит предупредительный ядерный удар по границе Германии и Польши, чтобы сдержать силы США и НАТО в Европе. Тогда НАТО наносит ответный ядерный удар по Калининградской области.

Ученые отметили, что симуляция призвана подчеркнуть, какие ужасные последствия несет возможный ядерный конфликт.