Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов принял знак губернатора и наказал чиновникам учиться слышать людей

Беглов принял знак губернатора и наказал чиновникам учиться слышать людей

 Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

 Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок

Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок
Беглов принял знак губернатора и наказал чиновникам учиться слышать людей

Беглов принял знак губернатора и наказал чиновникам учиться слышать людей

 Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

 Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок

Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок
12:50   18 Сентября 2019
Весь мир

Ученые из США смоделировали последствия ядерной войны между Россией и Штатами

Ученые из США смоделировали последствия ядерной войны между Россией и Штатами

Американские ученые из Принстонского университета разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США. Согласно подсчетам, в первые часы военных действий могут погибнуть более 90 миллионов человек.

В сети появился четырехминутный ролик, который демонстрирует модель ядерного противостояния между США и Россией.

Согласно сценарию, в начале конфликта вооруженные силы обеих стран используют обычное оружие, но затем Россия наносит предупредительный ядерный удар по границе Германии и Польши, чтобы сдержать силы США и НАТО в Европе. Тогда НАТО наносит ответный ядерный удар по Калининградской области.

Ученые отметили, что симуляция призвана подчеркнуть, какие ужасные последствия несет возможный ядерный конфликт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #ученые #ядерный взрыв

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...