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Козак 20-21 сентября встретится с президентом и премьером Молдавии

Козак 20-21 сентября встретится с президентом и премьером Молдавии

 Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

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12:22   18 Сентября 2019
Россия

Козак 20-21 сентября встретится с президентом и премьером Молдавии

Козак 20-21 сентября встретится с президентом и премьером Молдавии

Представитель российского вице-премьера Илья Джус в среду, 18 сентября, сообщил, что заместитель председателя правительства Дмитрий Козак в пятницу, 20 сентября, прилетит в Кишинев. По его словам, вице-премьер РФ пробудет в республике два дня в рамках рабочей поездки.

Запланировали встречу Дмитрия Козака с молдавским лидером Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. Детали переговоров представитель российского вице-премьера не уточнил.

Также в пятницу, 20 сентября, Дмитрий Козак выступит на пленарном заседании молдавско-российского экономического форума.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #молдавия #общество #козак

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