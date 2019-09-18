Козак 20-21 сентября встретится с президентом и премьером Молдавии

Представитель российского вице-премьера Илья Джус в среду, 18 сентября, сообщил, что заместитель председателя правительства Дмитрий Козак в пятницу, 20 сентября, прилетит в Кишинев. По его словам, вице-премьер РФ пробудет в республике два дня в рамках рабочей поездки.

Запланировали встречу Дмитрия Козака с молдавским лидером Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. Детали переговоров представитель российского вице-премьера не уточнил.

Также в пятницу, 20 сентября, Дмитрий Козак выступит на пленарном заседании молдавско-российского экономического форума.