Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова, советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Михаилу Федотову исполнилось 70 лет.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что Михаил Федотов трудится много, и работа дает свои плоды. По словам Путина, юбиляр активно уделяет внимание своей роли преподавателя и наставника и развивает институты гражданского общества, а также укрепляет ценности и идеалы демократии. По мнению Владимира Путина, это важная работа, которая является востребованной и очень нужной.

Глава государства пожелал Федотову здоровья и успехов, а также всего наилучшего. Кроме того, Михаила Федотова поздравила Татьяна Москалькова и патриарх Кирилл.

Михаил Федотов является советником российского президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека с 2010 года. Ранее он занимал пост постпреда РФ при Юнеско в течение пяти лет.