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 Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
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Рада не отменила закон об импичменте президента

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12:17   18 Сентября 2019
Россия

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова, советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Михаилу Федотову исполнилось 70 лет.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что Михаил Федотов трудится много, и работа дает свои плоды. По словам Путина, юбиляр активно уделяет внимание своей роли преподавателя и наставника и развивает институты гражданского общества, а также укрепляет ценности и идеалы демократии. По мнению Владимира Путина, это важная работа, которая является востребованной и очень нужной.

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Глава государства пожелал Федотову здоровья и успехов, а также всего наилучшего. Кроме того, Михаила Федотова поздравила Татьяна Москалькова и патриарх Кирилл. 

Михаил Федотов является советником российского президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека с 2010 года. Ранее он занимал пост постпреда РФ при Юнеско в течение пяти лет.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #михаил федотов

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