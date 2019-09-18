Курьеры по доставке еды употребляют на наркотики, чтобы не чувствовать усталости

Курьеры по доставке еды в погоне за увеличением заказов нередко прибегают к употреблению наркотиков, которые позволяют им в буквальном смысле не чувствовать усталости. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к одному из московских курьер-сервисов.

О проблеме свидетельствуют отчеты МВД, имеющиеся в распоряжении портала, а также слова главного внештатного нарколога Минздрава Евгений Брюн.

Самые популярные стимуляторы — амфетамины. Они быстро вызывают зависимость, тяжелую ломку, бессонницу и апатию. По данным Зонального информационного центра ГУ МВД России по Москве, по статье КоАП РФ об употреблении наркотиков в текущем году зафиксировано 1110 правонарушений.

Уголовная же ответственность в РФ наступает в случае приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотиков.

Курьеры выбирают стимуляторы из-за низкого заработка и сдельной формы оплаты. Амфетамин позволяет трудиться дольше, чувствуя прилив энергии. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что не сомневается в популярности стимуляторов в среде курьеров. По его словам, в России есть нормы по контролю за переутомлением отдельных групп работников.