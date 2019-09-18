Беглов на своей инаугурации поблагодарил петербуржцев за доверие

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время церемонии своей инаугурации выступил с речью, в которой поблагодарил жителей города за поддержку.

«Дорогие гости, сегодня я вступил в должность. Это большая честь и огромная ответственность. Спасибо всем, кто поддерживал меня», – сказал он.

Особую благодарность глава города выразил президенту РФ Владимиру Путину за внимание к Петербургу, а также экс-губернатору Георгию Полтавченко. Беглов подчеркнул, что впереди много работы. Необходимо решать проблемы, которые накопились за многие годы.

Кроме того, по его словам, прямое и открытое общение власти с горожанами помогло понять, какие проблемы больше всего волнуют людей.