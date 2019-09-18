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 Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

 Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

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Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

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Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

12:13   18 Сентября 2019
Россия

Беглов на своей инаугурации поблагодарил петербуржцев за доверие

Беглов на своей инаугурации поблагодарил петербуржцев за доверие

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время церемонии своей инаугурации выступил с речью, в которой поблагодарил жителей города за поддержку.

«Дорогие гости, сегодня я вступил в должность. Это большая честь и огромная ответственность. Спасибо всем, кто поддерживал меня», – сказал он.

Особую благодарность глава города выразил президенту РФ Владимиру Путину за внимание к Петербургу, а также экс-губернатору Георгию Полтавченко. Беглов подчеркнул, что впереди много работы. Необходимо решать проблемы, которые накопились за многие годы. 

 Кроме того, по его словам, прямое и открытое общение власти с горожанами помогло понять, какие проблемы больше всего волнуют людей.

«Наша программа основана на близких и понятных людям решениях. Мы примем конкретные меры, чтобы Петербург стал умным городом», – добавил Беглов.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #беглов #инаугурация

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