Беглов на своей инаугурации поблагодарил петербуржцев за доверие
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время церемонии своей инаугурации выступил с речью, в которой поблагодарил жителей города за поддержку.
«Дорогие гости, сегодня я вступил в должность. Это большая честь и огромная ответственность. Спасибо всем, кто поддерживал меня», – сказал он.
Особую благодарность глава города выразил президенту РФ Владимиру Путину за внимание к Петербургу, а также экс-губернатору Георгию Полтавченко. Беглов подчеркнул, что впереди много работы. Необходимо решать проблемы, которые накопились за многие годы.
Кроме того, по его словам, прямое и открытое общение власти с горожанами помогло понять, какие проблемы больше всего волнуют людей.
«Наша программа основана на близких и понятных людям решениях. Мы примем конкретные меры, чтобы Петербург стал умным городом», – добавил Беглов.