Цеков напомнил, что закон един для всех и травмировавший омоновца Устинов — не исключение

Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью iReactor объяснил мотивы «оппозиции», которая «встала на защиту» Павла Устинова, осужденного за причинение вреда здоровью представителю власти.

Напомним, что либеральная общественность и поддерживающие ее СМИ искусственно раздули скандал вокруг приговора дебоширу, который вывихнул плечо сотруднику ОМОН Александру Лягину во время задержания. Инцидент произошел 3 августа в Москве на незаконном шествии, он попал на видео.

По факту возбудили дело по статье уголовного кодекса. За свою выходку провокатор отправился в колонию на три с половиной года. Стоит отметить, что «группа защиты» Устинова вспомнила о нем только после вынесения судебного приговора, до этого момента — а прошло более месяца — ей было наплевать.

«Им надо выгораживать и показывать себя в положительном свете перед западными благодетелями. Поэтому и раздувают. Методика такая. Раньше мы были глупыми в 90-х годах и не понимали это, а теперь понимаем это все», — объяснил Цеков.

Собеседник считает, что большинство россиян имеют понятие о законе. Не стоит забывать и о том, что он одинаков для всех. Кроме этого, он напомнил о гораздо более жестких санкциях за подобную провинность на Западе.