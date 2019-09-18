Цеков напомнил, что закон един для всех и травмировавший омоновца Устинов — не исключение
Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью iReactor объяснил мотивы «оппозиции», которая «встала на защиту» Павла Устинова, осужденного за причинение вреда здоровью представителю власти.
Напомним, что либеральная общественность и поддерживающие ее СМИ искусственно раздули скандал вокруг приговора дебоширу, который вывихнул плечо сотруднику ОМОН Александру Лягину во время задержания. Инцидент произошел 3 августа в Москве на незаконном шествии, он попал на видео.
По факту возбудили дело по статье уголовного кодекса. За свою выходку провокатор отправился в колонию на три с половиной года. Стоит отметить, что «группа защиты» Устинова вспомнила о нем только после вынесения судебного приговора, до этого момента — а прошло более месяца — ей было наплевать.
«Им надо выгораживать и показывать себя в положительном свете перед западными благодетелями. Поэтому и раздувают. Методика такая. Раньше мы были глупыми в 90-х годах и не понимали это, а теперь понимаем это все», — объяснил Цеков.
Собеседник считает, что большинство россиян имеют понятие о законе. Не стоит забывать и о том, что он одинаков для всех. Кроме этого, он напомнил о гораздо более жестких санкциях за подобную провинность на Западе.
«Пусть несогласные едут на Запад и попробуют что-то сказать. Они не любят об этом говорить. На Западе за нападение на сотрудника не наказывают, а просто стреляют. Пусть там протестуют. А у нас все правильно, все по закону. Без вариантов для них», — заключил сенатор.