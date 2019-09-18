Беглов принял знак губернатора и наказал чиновникам учиться слышать людей

Победивший 8 сентября на выборах губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня, 18 сентября, официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в Мариинском дворце, на седьмой день после публикации окончательных итогов голосования, как прописано в Уставе Петербурга.

В начале церемонии глава Избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко напомнил: выборы 8 сентября признаны состоявшимися и действительными. Своим гражданским правом воспользовались 1 миллион 147 тысяч 45 избирателей, из них отдали свои голоса за Беглова 734 903 человека (64,43%).

Александр Беглов произнес клятву, прописанную в Уставе:

«Вступаю в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей».

После чего ему вручили символ власти — должностной нагрудный знак губернатора. Как позднее тонко отметила губернатор Петербурга в 2003–2011 годах, а ныне — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, знак прозвали губернаторской цепью, потому как находиться на этой должности, значит нести ответственность 24 часа в сутки.

«Это не просто работа. Это особая миссия, служение. Но и великая честь», — сказала экс-губернатор.

Кстати, Матвиенко продолжит представлять исполнительную власть Северной столицы в Совете Федерации: за несколько минут до инаугурации Беглов подписал соответствующее постановление.

«Я уверен, что ваш опыт и ваша любовь к городу будут способствовать укреплению и защите интересов Петербурга на самом высоком уровне», — обратился Беглов к Валентине Ивановне и вручил ей цветы.

Свою речь уже официально в должности губернатора Петербурга Александр Дмитриевич начал с благодарности за поддержку доверенным лицам, волонтерам, ветеранам, блокадникам.

«Ваша поддержка предавала мне сил», — признался глава города.

Отдельно он поблагодарил президента РФ Владимира Путина «за активное участие в судьбе города». С главой государства находившийся в статусе врио губернатора Беглов встречался несколько раз. За 11 месяцев президент одобрил строительство парковой зоны на месте судебного квартала на набережной Невы, которая должна превзойти московский парк «Зарядье», начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой, поставил в пример другим регионам тарифную политику Северной столицы.

Несмотря на торжественность момента, Беглов говорил о конкретных задачах, которые стоят перед городом и к решению которых команда уже приступила.

«Петербург должен сделать решительный шаг вперед <…> В Петербурге немало проблем. Некоторые копились годами. Мы приступили к решению самых неотложных задач: развернута масштабная программа по благоустройству, привлекли инвестиции в развитие транспорта, образования и здравоохранения, ввели дополнительные меры поддержки семьям с детьми, открываем новые высокотехнологичные предприятия. Город вернулся в федеральную повестку<…> Наша программа основана на близких и понятных решениях. Мы примем конкретные меры, чтобы Петербург стал комфортным, социальным, умным и открытым городом», — сказал Беглов.

В конце выступления губернатор дал прямой посыл руководителям всех уровней: нужно уметь слушать и слышать людей и вести с ними прямой диалог, чтобы вместе искать решения и возможности поддержки.

Заместитель спикера ЗакСобрания Петербурга Анатолий Дроздов в беседе с «Политикой Сегодня» особо отметил этот момент в речи губернатора.

«Александр Дмитриевич говорил простым, понятным, человеческим языком. Говорил не только для всех собравшихся, а для петербуржцев. Пройдя такой сложный, тяжелый профессиональный путь, я уверен, что он будет делать все для города», — сказал Дроздов.

Он добавил, что в выступлениях спикера ЗакСа, председателя СовФеда и губернатора звучала общая мысль — вместе сделаем город лучше.

«Они говорили о городе, о стратегии развития на благо жителей. Ключевые моменты, что все будут служить нашему родному Петербургу», — воодушевленно сказал Дроздов.

Еще один депутат Законодательного Собрания Андрей Анохин был так впечатлен церемонией инаугурации, что перешел на высокий слог.