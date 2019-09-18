Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил Беглова с инаугурацией

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду утром поздравил Александра Беглова со вступлением в должность губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщает информагентство «Невские новости», Дрозденко, выступив на церемонии инаугурации в Мариинском дворце, поздравил Беглова с убедительной победой на губернаторских выборах, а также, назвав его дорогим соседом, предложил объединять усилия в развитии регионов.

«Дорогой сосед Александр Дмитриевич, есть одна фраза – губернатор отвечает за все от не горящей лампочки до стратегии развития субъекта». Перед вами стоят важные задачи. Марафон только начинается», - обратился Дрозденко к Беглову.

При этом тон напомнил, что каждое лето в Ленобласть на отдых приезжают более двух миллионов петербуржцев и добавил: