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Рада не отменила закон об импичменте президента

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Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

11:50   18 Сентября 2019
Россия

Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил Беглова с инаугурацией

Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил Беглова с инаугурацией

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду утром поздравил Александра Беглова со вступлением в должность губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщает информагентство «Невские новости», Дрозденко, выступив на церемонии инаугурации в Мариинском дворце, поздравил Беглова с убедительной победой на губернаторских выборах, а также, назвав его дорогим соседом, предложил объединять усилия в развитии регионов.

Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил Беглова с инаугурацией

«Дорогой сосед Александр Дмитриевич, есть одна фраза – губернатор отвечает за все от не горящей лампочки до стратегии развития субъекта». Перед вами стоят важные задачи. Марафон только начинается», - обратился Дрозденко к Беглову.

При этом тон напомнил, что каждое лето в Ленобласть на отдых приезжают более двух миллионов петербуржцев и добавил:

«Развитие двух регионов – это важно».

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Автор: Александр Люблинский
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