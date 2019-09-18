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 Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

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Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

11:49   18 Сентября 2019
Россия

Беглов официально закрепил за Матвиенко статус представителя Петербурга в Совете Федерации

Беглов официально закрепил за Матвиенко статус представителя Петербурга в Совете Федерации

Губернатор Александр Беглов официально закрепил за Валентиной Матвиенко статус представителя Петербурга в Совете Федерации. Об этом он объявил на церемонии инаугурации на должность губернатора города.

Церемония инаугурации проходит в эти минуты в Большом зале Мариинского дворца Петербурга. По словам Беглова, он подписал постановление о том, что Валентина Матвиенко наделяется полномочиями представителя города в Совфеде. Валентина Матвиенко в свою очередь поздравила Александра Беглова со вступлением в должность и заявила, что новый губернатор успешно сможет реализовать программу прорыва и развития Санкт-Петербурга в ближайшее время. 

Ранее со вступлением в должность Александра Беглова поздравил полпред президента по СЗФО. На церемонии инаугурации губернатор Петербурга поблагодарил президента РФ Владимира Путина за особое внимание к Северной столице.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #матвиенко #петербург #политика #беглов #инаугурация

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