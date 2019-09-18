Беглов официально закрепил за Матвиенко статус представителя Петербурга в Совете Федерации

Губернатор Александр Беглов официально закрепил за Валентиной Матвиенко статус представителя Петербурга в Совете Федерации. Об этом он объявил на церемонии инаугурации на должность губернатора города.

Церемония инаугурации проходит в эти минуты в Большом зале Мариинского дворца Петербурга. По словам Беглова, он подписал постановление о том, что Валентина Матвиенко наделяется полномочиями представителя города в Совфеде. Валентина Матвиенко в свою очередь поздравила Александра Беглова со вступлением в должность и заявила, что новый губернатор успешно сможет реализовать программу прорыва и развития Санкт-Петербурга в ближайшее время.

Ранее со вступлением в должность Александра Беглова поздравил полпред президента по СЗФО. На церемонии инаугурации губернатор Петербурга поблагодарил президента РФ Владимира Путина за особое внимание к Северной столице.