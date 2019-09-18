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11:43   18 Сентября 2019
Россия

Матвиенко поздравила Беглова со вступлением в должность

Матвиенко поздравила Беглова со вступлением в должность

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Александра Беглова со вступлением в должность губернатора. На церемонии инаугурации она произнесла поздравительную речь.

В среду, 18 сентября, в Петербурге состоялась церемония инаугурации избранного губернатора Александра Беглова. Многие политики поздравили Беглова со вступлением в должность, в частности, Матвиенко.

Вице-спикер Совфеда выразила уверенность в том, что он сможет реализовать программу, нацеленную на прорыв и развитие. Работу губернатором она назвала «особой миссией».

«Знак, который вам вручили, иногда ещё называют цепью губернатора. Теперь вы связаны с городом. Я знаю, какая это сложная работа и ответственность за все, что происходит в городе», — сказала Матвиенко.

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Автор: Виктория Разумовская
#матвиенко #петербург #беглов #инаугурация

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