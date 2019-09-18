Матвиенко поздравила Беглова со вступлением в должность

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Александра Беглова со вступлением в должность губернатора. На церемонии инаугурации она произнесла поздравительную речь.

В среду, 18 сентября, в Петербурге состоялась церемония инаугурации избранного губернатора Александра Беглова. Многие политики поздравили Беглова со вступлением в должность, в частности, Матвиенко.

Вице-спикер Совфеда выразила уверенность в том, что он сможет реализовать программу, нацеленную на прорыв и развитие. Работу губернатором она назвала «особой миссией».