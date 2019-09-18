Опрос по строительству храма проведут в Екатеринбурге 13 октября .

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пройдет 13 октября 2019 года. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании комиссии по местному самоуправлению в среду.

Глава депутатской комиссии Алексей Вихарев предложил передвинуть предложенную мэром Екатеринбурга Александром Высокинским дату опроса с субботы 12 октября на воскресенье 13 октября, чтобы не мешать учебному процессу.

Опрос предлагается провести на 44 четырех специальных пунктах. Вопрос будет звучать следующим образом: «Какой из следующих вариантов места размещения Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины Вы поддерживаете?»

Екатеринбуржцы смогут выбрать из четырех предложенных вариантов: пересечение улиц Белинского и Фурманова возле набережной городского пруда, бывший приборостроительный завод на улице Горького и площадка на акватории городского пруда за Макаровским мостом

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Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины не в его историческом месте, а в городском сквере неподалеку. Местные власти решили провести опрос жителей. После этого мэр Владимир Высокинский заявлял, что по итогам опроса власти продолжат диалог с горожанами: планируется провести мероприятия по выбору нового местоположения храма, а также совместное проведение работ по техническому проекту.

Сам сквер получит статус «земли общего пользования».