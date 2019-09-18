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14:02   18 Сентября 2019
Россия

В Госдуме считают, что суд в деле Устинова не должен идти на поводу у толпы

В Госдуме считают, что суд в деле Устинова не должен идти на поводу у толпы

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с «Политикой Сегодня» отказал в поддержке флешмобу в защиту вывихнувшего плечо омоновцу Павла Устинова, развернувшемуся среди деятелей культуры в интернете, несмотря на «здравые мысли» среди части постов. 

«Давить на суд не стоит. Иначе получится, что любую провокацию, неважно, кем бы она не была устроена, подхватит толпа. И суду придется принимать такое решение, которое желает толпа. Тогда у нас будет бардак, будет беззаконие и будет вакханалия», — объяснил парламентарий.

Депутат убежден, что разбором распространяемого в соцсетях видео, по мнению звезд, опровергающего нападение Устинова на росгвардейца, должны заниматься эксперты.

«[Эксперты] по секундам разложат и действия сотрудника Росгвардии и действия актера Устинова, и дадут заключение. Это заключение должно стать основополагающим для адвоката или для прокурора. В любом случае, с такого рода вопросами должен разбираться только закон и эксперты в этом направлении», - не сомневается Водолацкий. 

Депутат считает, что толпа не должна давить на суд в деле актера Устинова

Ранее отказ суда приобщить видеозапись задержания к материалам дела член Совета по правам человека при президенте России, адвокат Шота Горгадзе объяснил либо непрофессиональностью защитника Устинова, либо его тактикой как у защитников Pussy Riot. 

"Если она [видеозапись] была получена от определенного лица, телеканала или с камер видеонаблюдения, необходимо в суде представить сведения, каким образом это видео было получено (по адвокатскому запросу, по запросу журналистов и т.д.). В противном случае отсутствует необходимое процессуальное качество доказательства – его допустимость", - напомнил Горгадзе в своем телеграм-канале.

«Умышленное нарушение норм процессуального права для того, чтобы в последующем (при обвинительном приговоре) говорить о «кровавом режиме» и «несправедливости российских судов» широко и успешно использовал в своей деятельности экс-адвокат Марк Фейгин. Ярким примером было дело Pussy Riot, — продолжил он. — Не смею даже думать о том, что защитник в деле Павла Устинова действовал по той же схеме, но вопросы о причинах отказа суда в приобщении к материалам дела видеозаписи у меня остаются открытыми. Во всяком случае процессуальное основание мне, как практикующему адвокату, увы, понятно».

Актера Устинова, вывихнувшего плечо омоновцу на незаконном митинге в Москве 3 августа, к трем с половиной годам колонии приговорил Тверской суд города Москвы в понедельник, 16 сентября. 17 сентября в сети развернулся флешмоб культурных деятелей в защиту Устинова. Его впрочем поддержали далеко не все служители мельпомены.

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Автор: Виктория Новак
#приговор #водолацкий #устинов

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