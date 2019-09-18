Беглов поблагодарил Путина за внимание к городу

Официально вступивший в должность губернатора Петербурга Александр Беглов во время своего выступления на церемонии инаугурации поблагодарил президента РФ Владимира Путина за особое внимание к Северной столице.

«Благодарю президента России Владимира Путина за его поддержку, за его внимание и постоянное активное участие в судьбе города. Петербург вновь вернулся в федеральную повестку», — сказал Беглов.

Владимир Путин несколько раз встречался с Александром Бегловым, пока он был в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. Президент одобрил проект обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы и решение о начале проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург. Также глава государства высоко оценил тарифную реформу, которую провели в Петербурге власти. Путин отметил, что опыт Петербурга в оптимизации тарифной политики должен стать примером для других регионов.