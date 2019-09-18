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 Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

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Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

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Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

11:32   18 Сентября 2019
Политика

Беглова со вступлением в должность поздравил полпред президента по СЗФО

Беглова со вступлением в должность поздравил полпред президента по СЗФО

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан выступил с поздравительной речью на церемонии инаугурации избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которая прошла в среду утром в Мариинском дворце.

Об этом сообщает информагентство «Невские Новости».

Беглова со вступлением в должность поздравил полпред президента по СЗФО

По словам Гуцана, опыт и профессионализм Беглова помогут ему сделать Санкт—Петербург еще более комфортным и красивым. При этом он отметил, что среди проблем, стоящих перед городом на Неве, нет таких проблем, которые можно было бы решать по остаточному принципу – от всех этих бюджетных и  экономических задач зависит качество жизни петербупржцев.

«Уважаемые депутаты, коллеги. Сегодня значимый и знаменательный для города и жителей день. Искренне поздравляю вас со вступлением в должность. Жители с достоинством оценили вашу программу и качества искренне болеющего за дело политика», - заявил полпред главы государства.

В заключение Гуцан пожелал губернатору Петербурга успеха в реализации запланированных проектов.

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Автор: Александр Люблинский
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