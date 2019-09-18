Беглова со вступлением в должность поздравил полпред президента по СЗФО

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан выступил с поздравительной речью на церемонии инаугурации избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которая прошла в среду утром в Мариинском дворце.

Об этом сообщает информагентство «Невские Новости».

По словам Гуцана, опыт и профессионализм Беглова помогут ему сделать Санкт—Петербург еще более комфортным и красивым. При этом он отметил, что среди проблем, стоящих перед городом на Неве, нет таких проблем, которые можно было бы решать по остаточному принципу – от всех этих бюджетных и экономических задач зависит качество жизни петербупржцев.

«Уважаемые депутаты, коллеги. Сегодня значимый и знаменательный для города и жителей день. Искренне поздравляю вас со вступлением в должность. Жители с достоинством оценили вашу программу и качества искренне болеющего за дело политика», - заявил полпред главы государства.

В заключение Гуцан пожелал губернатору Петербурга успеха в реализации запланированных проектов.