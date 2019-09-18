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 Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

 Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

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Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

 Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

11:34   18 Сентября 2019
Россия

Летчик-космонавт Крикунов поздравил Беглова со вступлением в должность главы Петербурга

Летчик-космонавт Крикунов поздравил Беглова со вступлением в должность главы Петербурга

Почетный гражданин Петербурга, летчик-космонавт Сергей Крикунов выступил на церемонии инаугурации губернатора Петербурга. Он поздравил Александра Беглова со вступлением в должность и пообещал поддержку со стороны почетных граждан. 

Герой РФ пожелал избранному губернатору успеха, отмечают «Невские новости».

«Петербург — это не только культурный центр, но и научная столица. Жители выразили вам свою поддержку, доверяя вообще предыдущему опыту», — отметил Крикунов.

Торжественная церемония инаугурации проходит в Мариинском дворце в среду, 18 сентября.

В единый день голосования 8 сентября за Беглова проголосовали 734 903 петербуржца или 64,43% избирателей.  

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

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