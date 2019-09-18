Летчик-космонавт Крикунов поздравил Беглова со вступлением в должность главы Петербурга

Почетный гражданин Петербурга, летчик-космонавт Сергей Крикунов выступил на церемонии инаугурации губернатора Петербурга. Он поздравил Александра Беглова со вступлением в должность и пообещал поддержку со стороны почетных граждан.

Герой РФ пожелал избранному губернатору успеха, отмечают «Невские новости».

«Петербург — это не только культурный центр, но и научная столица. Жители выразили вам свою поддержку, доверяя вообще предыдущему опыту», — отметил Крикунов.

Торжественная церемония инаугурации проходит в Мариинском дворце в среду, 18 сентября.

В единый день голосования 8 сентября за Беглова проголосовали 734 903 петербуржца или 64,43% избирателей.