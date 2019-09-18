Миненко выступил на инаугурации Беглова в Петербурге

Председатель избиркома Виктор Миненко выступил на инаугурации губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге. Он в своей речи отметил, что выборы губернатора стали востребованными среди петербуржцев.

По словам Миненко, в единый день голосования жители Санкт-Петербурга определили путь развития города. Также он поблагодарил за то, что избирательная кампания состоялась и «прошла достойно великого народа».

Церемония инаугурации проходит в Большом зале Мариинского дворца. Ранее Александр Беглов принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу Санкт-Петербурга. Он официально вступил в должность губернатора Петербурга.