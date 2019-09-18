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Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

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11:33   18 Сентября 2019
Россия

Миненко выступил на инаугурации Беглова в Петербурге

Миненко выступил на инаугурации Беглова в Петербурге

Председатель избиркома Виктор Миненко выступил на инаугурации губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге. Он в своей речи отметил, что выборы губернатора стали востребованными среди петербуржцев.

По словам Миненко, в единый день голосования жители Санкт-Петербурга определили путь развития города. Также он поблагодарил за то, что избирательная кампания состоялась и «прошла достойно великого народа». 

Церемония инаугурации проходит в Большом зале Мариинского дворца. Ранее Александр Беглов принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу Санкт-Петербурга. Он официально вступил в должность губернатора Петербурга.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #политика #беглов #инаугурация

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