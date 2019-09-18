Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

 Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося

Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

 Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок

Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок
Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

Миронов раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе в России

 Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося

Мама избитой девочки из Ингушетии встретилась с ребенком впервые после случившегося
Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

Белорусская группа выработает предложения по налоговому кодексу Союзного государства

 Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента
Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

Рогозин заявил, что Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий

 Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок

Президент ЦАР поставил задачу приступить к разоружению вооруженных группировок
13:07   18 Сентября 2019
Россия

Навальный и Соболь довольны, что провокатора Устинова приговорили к колонии

Навальный и Соболь довольны, что провокатора Устинова приговорили к колонии

Блогер Алексей Навальный и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь — провокаторы, которые мечтают устроить революцию за счет «сакральных жертв», коим в данный момент выставляется Павел Устинов, осужденный за травмирование представителя власти. Таким мнением поделился руководитель Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Дмитрий Захаров в беседе с «НьюИнформ».

Напомним, что Устинов во время задержания на незаконной акции в Москве 3 августа вывихнул плечо сотруднику ОМОН. Следком открыл уголовное делопроизводство, а суд признал его виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам колонии.

Либеральная «тусовка», в частности поддерживающие ее СМИ, моментально вцепилась в этот инфоповод, чтобы подзаработать не только популярности, но и денег. Они дурят людей, намеренно выставляя уголовника чуть ли не ангелом. Однако они полностью игнорируют действующее законодательство, перед которым все равны.

устинов

«Либеральная уличная демшиза как раз и строит свою деятельность в России на «сакральных жертвах режима» или за счет необразованных и ведомых граждан. Фактически они манипулируют своими сторонниками. И Устинов в этом смысле является очередной «жертвой» этих провокаторов», — объяснил Захаров.

Прозападная пресса активно занимается занижением значимости совершенного дебоширом поступка, оперируя якобы неубедительностью доказательств обвинений. Таким образом они пытаются сформировать в головах людей «правильный» сценарий: дескать, Устинов — «жертва», а действующее правительство надо презирать.

«Галдеж либеральной прессы очевиден, им нужно оправдать действия Устинова, им нужны новые беспорядки и заключенные, на судьбах которых они будут пиариться. Фактически Соболь и Навальный — это провокаторы, мечтающие сделать тут революцию за счет таких «жертв» среди своих сторонников и западных спонсоров», — подытожил собеседник.

устинов

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#оппозиция #приговор #навальный #устинов #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...