Навальный и Соболь довольны, что провокатора Устинова приговорили к колонии

Блогер Алексей Навальный и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь — провокаторы, которые мечтают устроить революцию за счет «сакральных жертв», коим в данный момент выставляется Павел Устинов, осужденный за травмирование представителя власти. Таким мнением поделился руководитель Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Дмитрий Захаров в беседе с «НьюИнформ».

Напомним, что Устинов во время задержания на незаконной акции в Москве 3 августа вывихнул плечо сотруднику ОМОН. Следком открыл уголовное делопроизводство, а суд признал его виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам колонии.

Либеральная «тусовка», в частности поддерживающие ее СМИ, моментально вцепилась в этот инфоповод, чтобы подзаработать не только популярности, но и денег. Они дурят людей, намеренно выставляя уголовника чуть ли не ангелом. Однако они полностью игнорируют действующее законодательство, перед которым все равны.

«Либеральная уличная демшиза как раз и строит свою деятельность в России на «сакральных жертвах режима» или за счет необразованных и ведомых граждан. Фактически они манипулируют своими сторонниками. И Устинов в этом смысле является очередной «жертвой» этих провокаторов», — объяснил Захаров.

Прозападная пресса активно занимается занижением значимости совершенного дебоширом поступка, оперируя якобы неубедительностью доказательств обвинений. Таким образом они пытаются сформировать в головах людей «правильный» сценарий: дескать, Устинов — «жертва», а действующее правительство надо презирать.