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 Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

 Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком
Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

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Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

11:38   18 Сентября 2019
Весь мир

Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

Агентство «Синьхуа» сообщает, что 17 человек погибли из-за ударов молний за последние сутки в штате Бихар на востоке Индии.

Во вторник и в среду в индийском штате прошли сильные ливни с грозами. Из-за этого уровень воды в реке Ганг превысил опасную отметку. Из-за паводков оказались затопленными отдельные районы штата. Центральная комиссия по водным ресурсам Индии предупредила местных жителей о наводнении. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Муссон пришел в Южную Азию в конце июня. За последние десять лет в Индии наблюдаются самые сильные дожди, наводнения. В результате по всей стране возникают проблемы с транспортным сообщением, обрушиваются здания и гибнут люди.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #индия #стихия #наводнение

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