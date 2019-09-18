Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

Агентство «Синьхуа» сообщает, что 17 человек погибли из-за ударов молний за последние сутки в штате Бихар на востоке Индии.

Во вторник и в среду в индийском штате прошли сильные ливни с грозами. Из-за этого уровень воды в реке Ганг превысил опасную отметку. Из-за паводков оказались затопленными отдельные районы штата. Центральная комиссия по водным ресурсам Индии предупредила местных жителей о наводнении. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Муссон пришел в Южную Азию в конце июня. За последние десять лет в Индии наблюдаются самые сильные дожди, наводнения. В результате по всей стране возникают проблемы с транспортным сообщением, обрушиваются здания и гибнут люди.