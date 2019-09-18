Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Петербурга, сегодня, 18 сентября, официально вступил в должность главы города. Торжественная церемония инаугурации проходит в Мариинском дворце.

Беглов произнес клятву, прописанную в Уставе города:

«Вступаю в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей».