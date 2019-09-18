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 Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова

Владимир Путин поздравил с юбилеем Михаила Федотова
Рада не отменила закон об импичменте президента

Рада не отменила закон об импичменте президента

 Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком

Вашингтон не ждет от Минска выбора между Западом и Востоком
Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

Более 15 человек погибли на востоке Индии от ударов молний во время ливней

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Китайские ученые нашли замедляющий старение фрукт

11:18   18 Сентября 2019
Россия

Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Петербурга, сегодня, 18 сентября, официально вступил в должность главы города. Торжественная церемония инаугурации проходит в Мариинском дворце. 

Беглов произнес клятву, прописанную в Уставе города:  

«Вступаю в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей».

Губернатору вручили должностной нагрудный знак и копию протокола результатов выборов. 

8 сентября за Александра Беглова  проголосовали 734 903 петербуржца или 64,43% избирателей.  

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Автор: Мария Владимирова
#петербург #политика #беглов

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