Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга
Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Петербурга, сегодня, 18 сентября, официально вступил в должность главы города. Торжественная церемония инаугурации проходит в Мариинском дворце.
Беглов произнес клятву, прописанную в Уставе города:
«Вступаю в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей».
Губернатору вручили должностной нагрудный знак и копию протокола результатов выборов.
8 сентября за Александра Беглова проголосовали 734 903 петербуржца или 64,43% избирателей.