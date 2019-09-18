Рада не отменила закон об импичменте президента

Верховная Рада Украины отказалась отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ можно передать на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение принято на заседании в среду, 18 сентября.

Отмену закона поддержал лишь 101 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. На минувшей неделе украинский парламент принял предложенный главой государства закон об импичменте. Парламентарии проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон поставили на голосование.

Оппозиция считает, что голосование прошло с нарушениями, поскольку депутаты не подали поправки к документу. Документ можно оспорить в Конституционном суде.

В принятом законе говорится, что Рада может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.