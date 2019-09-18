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17:37   18 Сентября 2019
Весь мир

Трамп выбрал себе в советники вместо Болтона человека, который не подставит

Трамп выбрал себе в советники вместо Болтона человека, который не подставит

Новым советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности назначен Роберт О'Брайен. О решении Трамп по традиции объявил в своем Twitter.

«Мне приятно объявить, что я назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время является очень успешным специальным представителем президента по делам заложников в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и усердно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!»,  — написал Трамп. 

 

О'Брайен по образованию юрист. Но пока не запомнился какими-то важными решениями, рассказал «Политике Сегодня» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. 

«О'Брайен занимал различного рода должности, но не первые. Никогда не был руководителем, который мог бы оставить след в решении какого-то вопроса. Наиболее его заметная позиция была в 2005 году  — зампосла США в ООН. Тогда он работал с Болтоном (экс-советником Трампа по нацбезопасности, которого президент США уволил на прошлой неделе  — прим.ред)», — отметил Рогулев. 

Предположить, каких взглядов придерживается новый советник, тоже пока сложно. Но Трампу как раз нужен такой человек, уверен эксперт. 

«Трампу нужен такой человек перед выборами, как О'Брайен. Ему главное, чтобы его не подставили. А Болтон его несколько раз ставил в трудную ситуацию с конфликтами в Венесуэле, с Ираном, в Сирии. Трамп не хочет рисковать, ему нужен человек, который не высовывался, а помогал бы решать вопросы».

Трамп выбрал себе в советники вместо Болтона человека, который не подставит

На прошлой неделе Трамп рассказал, в чем был не согласен с Джоном Болтоном. По оценке главы Белого дома, Болтон занимал неверную позицию по Венесуэле и оскорбил лидера КНДР Ким Чен Ына, когда предложил вариант разоружения «по примеру Ливии». Тем не менее, президент США уволил Болтона только после его восточноевропейского турне, за которое он посетил Украину, Молдавию и Белоруссию. 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #политика #трамп #весь мир #болтон

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