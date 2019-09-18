Политолог назвал доводы «защитников» осужденного за нападение на ОМОН Устинова абсурдными

Развернутая в последние дни представителями либеральной общественности кампания в защиту Павла Устинова, который нанес травму сотруднику полиции на незаконном митинге в Москве 3 августа и был за это осужден на 3,5 года, на самом деле лишь усугубит его участь.

Такое мнение в среду в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал политолог Марат Баширов.

Про его словам, сейчас в обществе вынесенный Устинову приговор откровенно политизируется, ради чего была развернута настоящая пиар-кампания по расшатыванию доверия к действиям полиции.

«Организаторы надеются на повторение прецедента с Иваном Голуновым, но ситуация принципиально иная. Очевидно было намерение Устинова сопротивляться требованиям полиции, вывих плеча сотруднику полиции доказала экспертиза. То есть состав преступления налицо», — напомнил эксперт.

При этом он добавил, что используемый защитниками Устинова довод «он актер – отпустите его» просто абсурден, ведь закон един для всех – для актеров, слесарей и продавцов. Существуют четко обозначенные правила поведения граждан по отношению к сотрудникам полиции, которые обеспечивают безопасность этих самых граждан и пресекают правонарушения. Это значит, что требования полицейских должны выполняться безоговорочно, особенно в ходе массовых мероприятий и акций. Если граждане с чем-то не согласны, они могут потом опротестовать действия полицейских, но сначала они должны подчиниться.

Все, кто сейчас по призыву оппозиции подключается к акции в защиту Устинова, не понимают, что они таскают из огня каштаны для заинтересованных лиц, но эффекта Голунова в этот раз не будет. Устинов по итогам взвешенного расследования был признан виновным в том, что в момент задержания оказал активное сопротивление и тем самым нанес травму сотруднику ОМОНа. Те, кто выступает сейчас в его «защиту», на самом деле делают только хуже, считает эксперт.